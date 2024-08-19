9 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف مواطنين بمخيم الشاطئ

وطن: استشهد 9 مواطنين بينهم أطفال مساء اليوم الإثنين، في قصف من قوات الاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما استهدف طيران الاحتلال برجا سكنيا في مدينة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,139 مواطنا وإصابة 92,743 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.