بقصف مدفعي وصاروخي.. حزب الله يستهدف ثكنة "زبدين" وموقع "راميم"

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، بعد ظهر اليوم الإثنين، ثكنة "زبدين"، في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بقذائف المدفعية، وأعلنت عن إصابتها إصابةً مباشرة.

كما استهدفت ثكنة "راميم" بالأسلحة الصاروخية، وحققت فيها إصابةً مباشرةً.

كذلك، أعلنت المقاومة عن عمليتيها الأخيرتين في بيانين منفصلين، وأشارا إلى أنّ هذه العمليات تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني"الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".

كما أعلنت، في وقت سابق اليوم، شنّها هجوماً جوياً متزامناً استهدف ثكنة "يعرا" وقاعدة "سنط جين" التابعتين للاحتلال، موضحةً أنّ الهجوم تم عبر أسراب من المسيّرات الانقضاضية.



وقبل ذلك، استهدفت ثكنة "زرعيت" التابعة لجيش الاحتلال وانتشار الجنود في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، ما أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.

كما استهدفت موقع "بياض بليدا" ‏بصاروخ "بركان"، مصيبةً إياه بصورة مباشرة.‏

وبعد منتصف ليل الأحد - الإثنين، أعلنت المقاومة، استهداف مجاهديها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، قوةً من جيش الاحتلال حاولت التسلل إلى حرش حدب عيتا غربي بلدة عيتا الشعب الجنوبية.

وأكدت المقاومة في بيانها، أنّ عملية الاستهداف أجبرت القوة المتسللة على التراجع بعد تحقيق إصابات مؤكدة بين أفرادها.



المصدر: الميادين