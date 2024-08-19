شركة البركة للتأمين وكبرى الشركات الزراعية يوقعان اتفاقية تقديم خدمات تأمينية لآلاف الدونمات الزراعية

وطن: وقعت شركة البركة للتأمين الإسلامي ممثلة برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عوض الله إبراهيم عواد اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات التأمينية مع كبرى الشركات الزراعية التي يمثلها رجل الأعمال موفق دراغمة، وذلك في مقر الشركة في رام الله، وتمت الاتفاقية بحضور المدير العام عبد الحكيم قاسم، وعضو مجلس الإدارة أحمد إبراهيم عواد، وطاقم من الإدارة التنفيذية للشركة.





وتهدف الاتفاقية التي جاءت بعد فترة طويلة من البحث والدراسةإلى شراكة مثمرة ومستدامة يتم العمل عليها، وتهيئة الظروف من أجل تشجيع وجلب استثمارات زراعية إضافية، ونصت الاتفاقية على تأمين آلاف الدونمات الزراعية خاصة في منطقة الأغوار ومدينة طوباس باعتبار هذه المناطق تتميز بطبيعتها الزراعية، وذلك من أجل ان يكون قطاع الزراعة في هذا الوطن عاملا مهما ومصدرا للدخل الأساسي في غياب مصادر الثروات الأخرى، إلى ذلك تهدف الشركة إلى تقديم وتعزيز خدماتها التأمينية في كافة المجالات الزراعية، علماً بأنه تم افتتاح فرع للشركة في مدينة طوباس وتم تعيين طواقم ذو خبرة متخصصة تقدم لهم ميزاتوخدمات تأمينية لأصحاب المشاريع الزراعية.







ومن جهته عبر المدير العام لشركة البركة عبد الحكيم قاسم عن أهمية هذه الشراكة التي جمعت بين الشركتين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع الزراعة، مشيراً إلى أهمية التأمين الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، لتقوية المجتمعات الريفية، وتزويد المزارعين والمنتجين بالحماية والدعم في مواجهة المخاطر، وذلك من أجل النهوض بواقع الزراعة في الأراضي الفلسطينية، وخاصة أن الشركة تركز بشكل عام على فكرة الشمول التأميني وتحديداً الزراعي، ومن أجل بناء اقتصاد زراعي أكثر استدامة.







ومن ناحيته أكد موفق دراغمة على فخره وسعادته بهذه الشراكةوقال: "ان هذا الإنجاز وهذا التحالف، جاء نتاج ايام واسابيع وأشهر من العمل المشترك والجهد الجاد حتى تم التوقيع على هذه الاتفاقية، وأشاد بسرعة عمل الطواقم الفنية بتقديم الخدمة للعملاء، والاستجابة السريعة على مدار الساعة، وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في رفع مستوى الحماية التأمينية، وأنهاستكون فاتحة طريق وبداية جديدة خاصةً للقطاع الزراعي،وبالتالي تعزيز فرص نمو هذا القطاع وتطوره.