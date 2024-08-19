نقيب المحامين يستقبل وزير العدل

وطن: استقبل نقيب المحامين المحامي فادي عباس وأعضاء مجلس النقابة المحاميان سهيل عاشور وأحمد العصا صباح اليوم وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم في مقر نقابة المحامين في مدينة رام الله.

ورحب النقيب عباس بالوزير الضيف والوفد المرافق مستعرضا عدد من المسائل ذات الأولوية القصوى لنقابة المحامين في ظل التحديات التي تواجه المرفق العدلي في ظل العدوان المتواصل على شعبنا في غزة والضفة الغربية.

من جانبه أشاد الوزير بدور نقابة المحامين في حماية العدالة معبرا عن استعداد الحكومة لتقديم كل ما يلزم من دعم لاتمام العديد من المسائل التي تشكل اولوية للنقابة وتخدم المرفق العدلي.

وناقش الطرفان العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك واقع حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، كما وجرى خلال اللقاء نقاش العديد من المسائل المتعلقة بواقع قطاع العدالة.



