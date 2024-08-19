9 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمواطنين في غزة وخان يونس

وطن: استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، بعد استهداف الاحتلال لمواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعد استهداف طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب نقطة توزيع انترنت بجانب منطقة أبراج النمساوي غرب مدينة خان يونس.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر، بعد قصف طيران الاحتلال مركبة مدنية في حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,139 مواطنا وإصابة 92,743 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.