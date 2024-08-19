منظمة آكشن إيد الدولية: في اليوم العالمي للعمل الإنساني، قطاع غزة المكان الأكثر دموية في العالم بالنسبة لعاملين في المجال الإنساني

رام الله – وطن: قالت منظمة آكشن إيد الدولية في اليوم العالمي للعمل الإنساني، وصفت النساء العاملات في مجال الإغاثة في غزة مخاوفهن وخيبة أملهن، حيث لا يزلن يواجهن خطرًا شديدًا وسط الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والتحديات اللوجستية الضخمة في تقديم الإغاثة الإنسانية بسبب القيود المفروضة على وصول المساعدات، وفي الوقت نفسه، تتزايد احتياجات النساء والفتيات اللواتي يدعمهن يومًا بعد يوم، حيث أبلغ شركاء منظمة أكشن إيد عن ارتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتعد غزة الآن المكان الأكثر دموية في العالم بالنسبة لعمال الإغاثة، حيث بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول رقما قياسيا بلغ 287 شخصا، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتفيد التقارير أن العاملين في المجال الإنساني تعرضوا لغارات جوية إسرائيلية على الرغم من إبلاغ السلطات الإسرائيلية بموقعهم، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، في حين كانت هناك هجمات متكررة على المناطق التي تعتبر ما يسمى "المناطق الآمنة" حيث يقدم العاملون في المجال الإنساني الرعاية والدعم العاجلين 1.9 مليون فلسطيني نازح داخلياً في مختلف أنحاء قطاع غزة. لقد فقد العديد من عمال الإغاثة أحباءهم أنفسهم، ومع ذلك استمروا في دعم الآخرين على الرغم من حزنهم: فقد فقدت أحد العاملين في إحدى المنظمات الشريكة لمؤسسة آكشن إيد مؤخرًا أربعة أطفال في هجوم عسكري إسرائيلي، بينما فقدت عاملة أخرى زوجها وشقيقها في نفس اليوم.

ومع استمرار الأزمة في شهرها العاشر، تحتاج النساء والفتيات في غزة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى، حيث لا يزال الغذاء والمياه ومنتجات النظافة والأدوية شحيحة، كما أن الظروف المتدهورة تعرضهن لخطر خاص. يبذل العاملون في المجال الإنساني كل ما في وسعهم، على الرغم من عملهم في أسوأ الظروف في العالم، ولكن يجب عليهم توسيع نطاق عملياتهم بشكل عاجل ليكونوا قريبين من تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان في غزة.

وتواجه المؤسسات المحلية الفلسطينية تحديات كبيرة في محاولة تقديم الخدمات بسبب عمليات النزوح المتكررة في غزة. ولم يتمكن أحد شركاء "أكشن إيد" في شرق خان يونس من الوصول إلى مستودعاته لأنها تقع في مناطق مشمولة بما يسمى "أوامر الإخلاء". لقد أدت فوضى الحرب ومحدودية توافر الوقود والقصف المستمر والظروف غير الآمنة لقوافل المساعدات إلى تباطؤ عمليات تسليم المساعدات ومحدوديتها. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما متوسطه 169 شاحنة مساعدات تعبر الحدود يومياً في أبريل/نيسان - وهو العدد الذي انخفض بشكل حاد إلى أقل من 80 شاحنة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز. ويأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه السلطات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة على 24 مهمة فقط من أصل 67 مهمة مساعدات مخطط لها في شمال غزة ونحو نصف تلك الموجودة في جنوب غزة مع خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق.

تتحدث رهام جعفري، مسؤولة الاتصال والمناصرة في منظمة أكشن إيد فلسطين: “اليوم نتذكر المعاناة والتضحيات الهائلة التي يقدمها عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم يوميًا لخدمة مجتمعاتهم في جميع أنحاء غزة وفي جميع أنحاء العالم. وفي غزة، يواصلون تقديم المساعدات المنقذة للحياة بينما يواجهون قصفًا متواصلًا وفقدان أحبائهم وزملائهم، وكل ذلك وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشون فيها هم أنفسهم. ولكن عمال الإغاثة مازالوا يعملون بشجاعة على مدار الساعة في غزة لفترة طويلة للغاية، بينما يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي بينما تتزايد أعداد القتلى أكثر من أي وقت مضى. وبينما تجتمع القوى العالمية لمناقشة صفقة قد تنهي هذه الحرب التي لا معنى لها، فإننا نطالب بتحسين وصول المساعدات إلى غزة بشكل عاجل حتى يتمكن العاملون في المجال الإنساني من توفير الإغاثة المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين. إن الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هي ضمان التدفق دون تقييد للمساعدات عبر المعابر البرية إلى غزة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال وقف فوري ودائم لإطلاق النار".