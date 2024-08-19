"التربية والتعليم العالي" تبحث مع اليونيسف في مصر دعم طلبة غزة

وطن: بحث وزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم، اليوم، مع رئيس قطاع التعليم في مكتب اليونيسيف بالقاهرة شيراز شاكرا؛ سبل إسناد جهود الوزارة وتدخلاتها فيما يتعلق بطلبة غزة الموجودين في مصر على مستوى المدارس والجامعات، كما ناقش الجانبان الآليات الكفيلة بإنشاء مراكز تعليمية في عدد من المحافظات المصرية وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الحكومة المصرية، والإسناد الممكن من اليونيسف لهذه المراكز في ظل ما تمثله من حلول آنية لمشكلة انقطاع الطلبة عن مدارسهم نتيجة العدوان المتواصل على القطاع.

وحضر اللقاء الذي عُقد في مقر السفارة الفلسطينة في مصر سفير دولة فلسطين ذياب اللوح، ومسؤول تعليم الدمج في اليونيسيف أحمد حسن، والأخصائي التربوي هانم حسن وكادر من السفارة، ووزارة التعليم المصرية، ورئيس قسم التعليم العام في تربية رام الله والبيرة علي نعيرات.

وفي هذا السياق، أعرب برهم عن شكره وتقديره الكبيرين لليونيسيف لما تبديه من دعم لخطط الوزارة وتوجهاتها، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس حرص المنظمة على تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار تعليم طلبة فلسطين في الخارج، خاصة في الظروف الصعبة التي يواجهها الطلبة الغزيون، لافتاً إلى للعمل الدؤوب للوزارة لضمان حصول كل طالب فلسطيني على التعليم الذي يستحقه بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وبما يسهم في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

من جانبه، أكدت شاكرا التزام المنظمة بدعم التعليم؛ كحق أساسي للأطفال والشباب الفلسطينيين، مضيفة أن اليونيسيف ستواصل العمل مع وزارة التربية والتعليم العالي؛ لتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة لطلبة غزة في مصر، وضمان حصولهم على الفرص التعليمية المناسبة.

ومن الجدير بالذكر أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة لقاءات ومتابعات للوزير برهم خلال جولته الحالية لمصر والتي تستهدف متابعة حل إشكاليات تواجه طلبة غزة في مصر.