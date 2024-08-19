استشهاد الصحفي إبراهيم محارب برصاص الاحتلال شمال خان يونس

وطن: استشهد الليلة الماضية، الصحفي إبراهيم محارب (26 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال خان يونس.

وكانت دبابات الاحتلال، قد استهدفت الليلة الماضية، مجموعة من الصحفيين كانوا في طريقهم إلى مدينة حمد، شمال خان يونس، وقطع الاتصال بالصحفي محارب فيما أصيبت الصحفية سلمى القدومي، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وقالت مصادر صحفية أن طواقم الإسعاف عثرت صباح اليوم الإثنين على جثمان الزميل محارب، الذي يعمل صحفيا حرا لصالح عدد من المؤسسات الصحفية، وعضو في نقابة الصحفيين.

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أحد أبرز نشطائها الدائمين الزميل الصحفي إبراهيم محارب.

ومنذ بدء العدوان الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 161 صحفيا، وأصيب 186، واعتقل 51 آخرون، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين.