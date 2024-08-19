بالتعاون مع مركز ريتش التعليمي- بيت لحم بنك الاسكان يكرم أوائل طلبة الثانوية العامة

وطن: انطلاقاَ من مبدأ المسؤولية الاجتماعية ودعم المسيرة التعليمية، قام بنك الاسكان بتكريم الطلبة المتفوقين في بيت لحم بالتعاون مع مركز ريتش التعليمي، وذلك دعماً لهم على ما قدموه وتقديراً لتفوقهم في امتحانات الثانوية العامة.

وأكد السيد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان، ان مساهمة البنك تأتي تأكيداً على أهمية دعم المبادرات الداعمة للتعليم، ويأتي تقديرا للطلاب المجتهدين والمتميزين لتحفيزهم على الاستمرار بالتحصيل العلمي والمعرفي واكتساب المهارات المختلفة في كافة مراحلهم التعليمية.

ومن جهته شكر مدير عام المركز أ. توفيق رفيدي البنك على دعمه للطلاب وللمسيرة التعليمية، مؤكدا على أن التكريم جاء للإحتفاء بتفوق ونجاح واصرار الطلاب وسعيهم للنجاح والتقدم في مسيرتهم التعليمية. هذا وقد تخلل التكريم تقديم شهادات وهدايا للطلبة الخريجين.