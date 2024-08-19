الاحتلال يأخذ قياسات منزل تمهيدا لهدمه شرق قلقيلية

وطن: أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قياسات منزل لعائلة عبد الغني في قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، تمهيدا لهدمه.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت باقة الحطب وداهمت منزل عائلة عبد الغني، وأخذت قياساته الهندسية تمهيدا لهدمه، حيث تبلغ مساحة المنزل ما يقارب الـ120 مترا مربعا.

وتتهم سلطات الاحتلال نجل عائلة عبد الغني، بتنفيذ عملية طعن قرب مستعمرة "كدوميم"، مساء أمس.

وشددت قوات الاحتلال، إجراءاتها العسكرية عند الحواجز المحيطة بمدينة قلقيلية لليوم الثاني على التوالي.