الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يشارك في المشاروات الإقليمية الموازية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عام "نحو المساواة

وطن: شارك الاتحاد العام في أعمال المشاورات الإقليمية الموازية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عام "نحو المساواة"، بدعوة من الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي

ومثل الاتحاد كل من هيثم عرار - أمينة سر الاتحاد ومنسقة الائتلاف الاهلي لقانون الاحوال الشخصية ، وريما نزال - عضو الامانة العامة ومنسقة الائتلاف الاهلي لتطبيق قرار مجلس الامن (1325) وبحضور عربي واسع من دول المغرب وتونس وليبيا ومصر والسودان والبحرين وسوريا واليمن والأردن البلد المضيف خلال الفترة 15-16 / 8 / 2024. كما شارك في المشاورات منظمة الامم المتحدة للمرأة ممثلة بالسيدة سيمون ألواش ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا ممثلة بالدكتورة سلمى النمس

وخلال انعقاد المشاورات استعرضت عرار التقرير المعد من قبل الاتحاد العام بعنوان "تقرير المتابعة لإعلان ومنهاج عمل بيجين +30 (سنوات الجائحة والعدوان والفصل العنصري والحرمان من تقرير المصير) والذي يسلط الضوء على خصوصية النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الاسرائيلي وعدم تمتعهن بحقوقهن كباقي نساء العالم كما هو وارد في منهاج عمل بيجين ، وما هو المطلوب عمله لتصحيح المنهاج في الحالة الفلسطينية وخصوصا في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي منذ ما يزيد على عشرة شهور تمارس فيها إسرائيل حرب إبادة وتعذيب وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل صمت دولي مريب وعجز مؤسسات الامم المتحدة والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان عن توفير الحماية والإغاثة لشعبنا ، وفي ظل التعامل بازدواجية المعايير لدى الدول المتنفذة في المنظومة الدولية وايضاً الاخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الاخير حول ماهية وطبيعة الاحتلال الاسرائيلي باعتباره غير شرعي ويجب إنهاؤه في اقرب وقت وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه المشروعة في تقرير المصير والعودة واقامة دولته المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا على حدود الرابع من حزيران وبعاصمتها القدس.

وفي ذات السياق استعرضت نزال الجهود المبذولة من قبل الاتحاد العام وفي اطار الئتلاف الاهلي لتطبيق القرار 1325 لتوفير الحماية لنساء فلسطين من خلال تحديث رؤية الائتلاف لتأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الفلسطينية وواقع النساء في ظل استمرار الاحتلال وحرب الإبادة ونظام الفصل العنصري، والبحث في مجالات المشاركة الفاعلة للنساء في النضال ضد الاحتلال وتكريس الوحدة الوطنية من خلال الحوار.