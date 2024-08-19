كتائب القسام: العمليات الاستشهادية في الداخل المحتل ستعود للواجهة

رام الله - وطن: اعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس تبنيها العملية الاستشهادية في تل أبيب بالاشتراك مع سرايا القدس.

وقالت الكتائب في بيان لها انها تعلن مسؤوليتها بالاشتراك مع سرايا القدس عن تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس الأحد في مدينة "تل أبيب".

واكدت الكتائب أن العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات.