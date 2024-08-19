شركة كهرباء القدس تُعلن قطع التيار الكهربائي عن أجزاءٍ من محافظة بيت لحم

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الثلاثاء 20/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم: أجزاء من بيت فجار وتشمل منطقة بيت التقوى، وبيت السماقة، وجميع المناشير، ومصنع الإسفلت في المنطقة.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.