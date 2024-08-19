الاحتلال يهدم منزلا وحظيرة أغنام ويخطر بهدم ثلاثة أخرى في فروش بيت دجن

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا وحظيرة أغنام في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافتان، وهدمت منزلا من طابق واحد وهو مرخص منذ ثمانينات القرن الماضي، وحظيرة أغنام تعود ملكيته للمواطن عميد حج محمد.

وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين عباس حج محمد، وعزمي حج محمد، وإسماعيل صادق إسماعيل، بهدم منازلهم.