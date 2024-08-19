الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخر خلال اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس

وطن: أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت عدة حارات داخل وفي محيط البلدة القديمة، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة، وانتشار لعدد من القناصة فوق أسطح المنازل والمحال التجارية، عقب اقتحام القوات الخاصة المنطقة.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي باليد، كما اعتقل آخر لم تعرف هويته حتى اللحظة.