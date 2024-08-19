حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى حرش حدب عيتا.. وينفّذ 11 عملية في 24 ساعة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله- استهداف مجاهديها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية قوة من جيش الاحتلال حاولت التسلل إلى حرش حدب عيتا غربي بلدة عيتا الشعب الجنوبية.

وأكدت المقاومة في بيان فجر اليوم الاثنين أنّ عملية الاستهداف أجبرت القوة المتسللة على التراجع بعد تحقيق إصابات مؤكدة بين أفرادها.

11 عملية لحزب الله ضد الاحتلال في 24 ساعة

نفّذت المقاومة الإسلامية عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية خلال يوم أمس الأحد، طالت: "موقع الراهب"،"كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل"، "جل العلام"، "المالكية"، ثكنة "زرعيت"، "زبدين"، "رويسة القرن"، "المرج"، "مسكاف عام"، مستوطنة "شتولا" وتدمير التجهيزات التجسسية في ‏"رويسات العلم"، وذلك ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية.