الخدمات الطبية في غزة تحذر من توقف عمل مركبات الإسعاف بسبب نقص الوقود

وطن: حذرت الخدمات الطبية الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، من توقف مركبات الإسعاف بسبب نقص الوقود وعدم إدخال الكميات اللازمة منه لتشغيل تلك المركبات. مطالبة العالم بإدخال مركبات جديدة.

وقال مدير الخدمات الطبية في غزة، إن عددًا من مركبات الإسعاف قد توقفت بالفعل، نتيجة نقص الوقود. منوهًا إلى أن جميع المركبات متهالكة.

وحذر من "كارثة فعلية" في حال لم يتم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مركبات الإسعاف. لافتًا النظر إلى أن الجهات الطبية والإغاثية لن يكون بمقدورها نقل الشهداء والجرحى بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

ودعا، العالم إلى العمل الجاد لوقف مجازر الاحتلال والسماح بإدخال مركبات إسعاف جديدة "بدلًا من تلك المتهالكة، والتي نقوم بعمل صيانة يومية ودورية لها منذ 10 شهور، لكي نقوم بدورنا الإنساني والإغاثي".

ونوه إلى أن الحصار الإسرائيلي الخانق على شمال قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، يحول دون إدخال الوقود اللازم لتشغيل مركبات الإسعاف الموجودة حاليًا؛ "والتي أُوقف منها 3 مركبات عن العمل بسبب نقص الوقود".