حركة حماس: نثمن تصريح الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الذي جدد فيه قرار بلاده منع تصدير الفحم للاحتلال

وطن: ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصريح الرَّئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الذي جدّد فيه قرار بلاده منع تصدير الفحم إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة "حماس" في بيان لها مساء اليوم الأحد: "نعبّر عن تقديرنا لموقف جمهورية كولومبيا الشّجاع في إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، تنديداً بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة".

ودعت كافة الدول إلى قطع علاقاتها مع "كيان الاحتلال الفاشي"، والعمل بكل الوسائل إلى مقاطعته، وعزله، وفرض عقوبات عليه، ومحاكمة قادته كمجرمي حرب في المحاكم الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، قال موقع "بلومبيرج" الأميركي إن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو وقع مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى "إسرائيل" للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة.

وقال الرئيس بيترو في تصريح له: "إنهم (الاحتلال الإسرائيلي) بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين".