طوفان الأقصى في اليوم 318.. الاحتلال يواصل حرب الابادة والشهداء اكثر من 40 الف مواطنا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ318، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وواصلت قوات الاحتلال قصف واستهداف المدنيين وتجمعات المواطنين، والمنازل المأهولة في مختلف مناطق القطاع المحاصر، وخاصة في وسط وجنوب قطاع غزة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

واعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفًا و99 شهيدا، بالإضافة لـ 92 ألفًا و609 مصابا بجروح متفاوتة.

في المقابل، أشارت تقديرات جيش الاحتلال إلى أنّ أكثر من 1400 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 600 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 6000 جريح.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ318: