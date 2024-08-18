الرئيس الكولومبي يحظر تصدير الفحم لـ"إسرائيل": لن تصنعوا قنابلكم بفحمنا

وطن: وقّع الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، مرسوماً يحظر تصدير الفحم إلى "إسرائيل"، للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء الحرب على غزة.

وقال الرئيس بيترو معلقاً: "الإسرائيليون يصنعون، بالفحم الكولومبي، القنابل لقتل أطفال فلسطين".

وأكّد بيترو، منذ بداية الحرب على غزة، مراراً أنّ "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية، داعياً دول العالم إلى وضع حد لانتهاكات نتنياهو وفق تعبيره.

كما أعلن، في نهاية شباط/فبراير الماضي، تعليق صفقات شراء الأسلحة من "إسرائيل"، عقب مجزرة الطحين في غزة، حين استشهد 118 مواطنا، أثناء انتظارهم قافلة مساعدات قرب دوار النابلسي شمالي القطاع.



المصدر: الميادين