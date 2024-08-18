هيئة شؤون الأسرى: من 7 أكتوبر.. أكثر من 10 آلاف أسير من الضفة والقدس

وطن: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنّ قوات الاحتلال "اعتقلت أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

كما نشرت الهيئة تقريراً أوضحت فيه الأوضاع المروّعة التي يعاني منها الأسرى في سجون الاحتلال، وذلك بعد تمكّن محاميها من زيارة عدد من الأسرى في سجن "عوفر" الاحتلالي، المُقام على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، كاشفةً عن إفراغ قسمٍ كامل من السجن، ونقل الأسرى منه إلى سجون أخرى.

وكشف الأسرى للمحامين، عن تعرّضهم للضرب الشديد والتنكيل عدّة مرات، مؤكدين أيضاً تعرض بعضهم للاعتداء، حتى خلال خروجهم لمقابلة محاميهم، مُشدّدين على معاناة جميع الأسرى من "تناقص أوزانهم بشكل كبير من جراء سياسة التجويع"، بحسب ما جاء في البيان.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير إسلام السرساوي (42 عاماً)، من حي الشجاعية في غزة، والذي اعتُقل خلال الاقتحام الأخير لمستشفى الشفاء، من جرّاء تعرضه للتعذيب داخل معسكر "ساديه تيمان".

كما أكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، استشهاد المعتقل عمر عبد العزيز جنيد (26 عاماً)، من مدينة جباليا، داخل سجون الاحتلال، بعد تعرضه للتعذيب الشديد، خلال التحقيق، أيضاً.



