القيادة تشرع بتحركاتها واتصالاتها للتحضير لتوجه الرئيس وأعضاء القيادة إلى قطاع غزة وتبلغ "إسرائيل" والمجتمع الدولي

وطن: شرعت القيادة الفلسطينية بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس وأعضاء القيادة إلى قطاع غزة.

وفق بيان القيادة الرسمي الذي نشر في وكالة الانباء الرسمية (وفا)، فإن هذه التحركات من أجل أن يكون الرئيس والقيادة مع شعبه الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية هناك، وللتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية.

وذكر البيان أنه تم التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن. وتم إبلاغ "إسرائيل" بذلك.