الاحتلال يغلق بوابة جسر جبارة قرب طولكرم

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لطولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة التي نصبتها أسفل جسر جبارة قبل 10 أيام أمام حركة تنقل المركبات القادمة من منطقة قرى الكفريات إلى مدينة طولكرم، ومنعتها من الدخول، ما تسبب في اصطفاف طابور طويل من المركبات وحدوث أزمة مرورية خانقة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نشرت دورياتها على طول الطريق المارة بمداخل قرى الكفريات بدءا من منطقة بوابة جبارة، وهي المؤدية الى محافظة قلقيلية، وأجرت عمليات تمشيط في المنطقة، وسط استنفار كبير بين قواتها.