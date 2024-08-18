في اليوم العالمي للعمل الإنساني.. مركز حيدر عبد الشافي يدعو لحماية العاملين بالمجال الإنساني ومحاسبة دولة الاحتلال

وطن: دعا مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية لحماية العاملين بالمجال الإنساني ومحاسبة دولة الاحتلال التي تستهدفهم.

جاء ذلك في بيان للمركز بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من أغسطس من كل عام.

وقال المركز في بيانه الذي وصل وطن نسخة منه: يمر هذا اليوم في ظل أوضاع كارثية يعيشها المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وتعود أسباب هذه الأوضاع الكارثية لاستمرار دولة الاحتلال بتنفيذ أعمال ترتقي للإبادة الجماعية وفق وصف محكمة العدل الدولية.

وأكد أن العاملين بالقطاع الإنساني تعرضوا لاستهدافات متعمدة أدت لاستشهاد المئات منهم، سواء العاملين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" وغيرها من المؤسسات المحلية والدولية، وكذلك المؤسسات الإدارية بالقطاع.

وقال: أدى استهداف جيش الاحتلال المباشر الي استشهاد وجرح المئات كما أسفر عن تعطيل عمليات الإغاثة الإنسانية التي يحتاجها المواطنين بسبب نقص الغذاء والدواء، وذلك نتيجة لإغلاق المعابر من قبل الاحتلال وفرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء القطاع المحاصرين.

وطالب مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية من المجتمع الدولي توفير الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة لمبادئ حقوق الإنسان ولوثيقة جنيف الرابعة التي تلزمه بحماية المدنيين في زمن الحرب .

وختم بيانه قائلاَ: لقد آن الأوان لقيام المجتمع الدولي بالزام دولة الاحتلال بوقف العدوان العسكري الغاشم على قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال منه بشكل كامل، وتأمين عودة النازحين الى أماكن سكناهم ورفع الحصار عنه والبدء بتنفيذ عملية إعادة إعمار شاملة.