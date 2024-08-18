زاهر ابو حمدة يكتب لوطن: «معركة الأمواج»: الاستدراج للاستنزاف

أراد مخططو عملية «طوفان الأقصى» أن تكون زحفاً من كل اتجاه نحو فلسطين لتحريرها. وإذا فشل توحيد الجبهات وتقاطع النيران فوق الأرض الفلسطينية وفيها، فهناك خطة أخرى: الاستدراج للاستنزاف. صحيح أن محمد الضيف، في خطابه الأول والوحيد منذ الطوفان، دعا الجميع للانخراط في «الثورة الكبرى» إلا أن العملية المنطلقة من غزة، كانت محدودة بالمفهوم الناري والعملياتي، فالقسام هاجمت بالضربة الأولى في خلال 20 دقيقة بخمسة آلاف صاروخ وقذيفة، وبـ 1200 فدائي من النخبة. وهنا كان الهدف واضحاً: ضربة قوية وأسر عدد محدد من الضباط والجنود، واستمرار الاشتباك لأيام، وليس لساعات قليلة. ومن البديهي معرفة أن إسقاط فرقة غزة في جيش الاحتلال، بهذه السرعة القياسية، أربك حسابات الفدائيين وقيادتهم. وهنا لا يمكن تقدير الأمر تماماً، إن كان اقتحام مقر «فرقة غزة» المؤلفة من لواءين في رعيم، حيث يبتعد 7 كم عن غزة، ضعفاً إسرائيلياً أم عبقرية وقوة فلسطينيتيْن؟ ومن ثم دخول الجماهير بلهفة واضحة إلى المستعمرات، جعل الأمور تخرج عن السيطرة. وربما أرادت المقاومة عودة الناس إلى قراهم وبلداتهم في الغلاف، وصولاً إلى أسدود وعسقلان، فمشهد العائدين يحفّز اللاجئين في الداخل والقدس والضفة ودول الطوق. وبالتالي، كانت «معركة الأمواج» بشرياً وعسكرياً اندفاعاً كبيراً خلف خطوط العدو. كان موجاً عاتياً بصوره الأسطورية، شهد تبديلاً للفدائيين بدفعات مكثفة، ليتحول الموقف تلقائياً بعد غارات طيران الاحتلال، من الهجوم إلى الدفاع.

نشرت مجلة «الميدان» الصادرة عن كتائب القسام، في كانون الأول 2017، موضوعين مهمين، مرتبطين بما يحصل، وموجّهين في الأساس إلى المقاتلين قبل الجمهور. الأول: سلاح الإشارة، العصب الحيوي لإدارة المعارك. الثاني: قراءة استراتيجية في حرب المدن. يضاف إليها عناوين أخرى، تخص ميدان غزة، مثل «خبرات عسكرية... ما يجب أن يتعلمه المجاهد من الشدائد حتى الانتصار»، «مشروع العائق الأرضي على حدود غزة»، و«عربة المشاة القتالية... المدرعة نمر»... وفي نظرة شاملة إلى تفكير قادة «القسام»، نجد أن «طوفان الأقصى» وما بعدها، أتت بعد دراسة وتمحيص، ومعرفة كل الظروف والاحتمالات. وبدأ ذلك بعد عدوان 2014 مباشرة، لا بل كان التلميح بما يشبه «الطوفان» أو التصريح المباشر به. ولذلك ظهر الشهيد القائد القسامي عزام الأقرع في آب 2016، بصفة قيادي في المقاومة الفلسطينية، مضلل الوجه باسم حركي «أبو أحمد»، عبر شاشة «الميادين» في برنامج «ندوة الأسبوع»، ضمن حلقة بعنوان «قوة المقاومة... وهزيمة إسرائيل»، ليؤكد أن «المقاومة قادرة على تحرير غلاف غزة وأبعد من ذلك». ومن المفارقات، أن الراحلين أنيس النقاش ونزار بنات شاركاه النقاش حينها.

وفي العودة إلى أهمية سلاح الإشارة في المعركة حالياً، يبدو أن التواصل والتنسيق بين خلايا المقاومة مستمران بكفاءة عالية، فكيف تصلنا المشاهد إن لم يكن ذلك موجوداً. وتشير «الميدان» إلى أن «عملية تنظيم سلاح الإشارة، مرت بمرحلتين هامتين، كانتا بمثابة الآلية لتنظيم السلاح الحساس. الأولى تمثلت بتزويد كتائب القسام مجموعاتها بأجهزة اللاسلكي، وكان لها الأثر البارز في وضع المجاهدين بما يجري على أرض الميدان. بينما جاءت المرحلة الثانية مع نجاح مشروع شبكة الاتصالات السلكية التي مكّنت القيادة من التواصل مع بعضها وتنسيق خطة النيران، والتواصل مع الميدان في أحلك الظروف والأوقات، حيث وفّرت هذه الشبكة عنصر التأمين للقوات وأماكنها وحفظت أسرارها. وغدت الرافعة للعمل العسكري المقاوم لما توفره من احتياطات الأمان، والسهولة في تداول المعلومات».

أما في الحديث عن حرب المدن، «فهي التحدي الأكبر أمام التفوق العسكري في العالم المعاصر، حيث يمثل تحقيق النصر ضمن المناطق الآهلة بالسكان والمتصلة في ما بينها بالممرات والأنفاق والطرقات، مشاكل بديهية للجيوش المُعدة للحروب السريعة ومناورات المدرعات. ففي هذا النمط من القتال، تتعطل فيه قدرات العدو الجوية والآلية، فيضطر إلى إقحام رجال المشاة والقوات الخاصة في الميدان». وتضيف الدراسة، إلى «النقاط الإيجابية للطرف المدافع عن المدينة، بقصد إعاقة هجوم الطرف المهاجم، وتفويت الفرصة عليه ومنعه من تحقيق أهدافه العسكرية. وأبرز هذه العوامل: الاستفادة من الحدائق والساحات العامة في المدن، لإقامة مرابض نظامية من الوجهة الهندسية، للدبابات، والمدفعية، وأسلحة الدفاع الجوي، وقواعد إطلاق الصواريخ التكتيكية والعملية من مختلف نماذجها وأغراضها وأنواعها. تؤمّن الأنفاق مواقف آمنة للعربات القتالية، وآليات الخدمة المتنوعة كالخدمة اللوجستية الإدارية والفنية، ومراكز لإقامة مراكز الخدمة الطبية والمستودعات من ذخائر ومحروقات وأطعمة وقطع التبديل، ومراكز الصيانة الفنية للأسلحة والعربات. الاستفادة من الجدران والبيوت والأنفاق والملاجئ الحصينة لتأمين الحماية الذاتية لعناصر وأفراد القوات المدافعة عن المدينة». وبالتالي كانت عملية «طوفان الأقصى» استدراجاً لقوات الاحتلال إلى ميدان غزة، لتكبيدها هزيمة استراتيجية فادحة. فجُهزت الأنفاق الدفاعية، والعقد القتالية، والعبوات الناسفة بأنواعها المتعددة، وصنعت نجم المعارك قذيفة «الياسين 105»، إضافة إلى الطائرات المُسيّرة الانقضاضية، والحاملة للقنابل.

هي معركة استنزاف قاسية: الأمواج القتالية للمقاومة لا تتوقف، والانتقال من الهرمية الأساسية لـ 24 كتيبة للقسام، إلى خلايا مقاتلة، تعمل وفق جغرافيتها وإمكاناتها.

بعد 10 أشهر، تصدح الأصوات، بأنه لا يمكن هزيمة «حماس» في غزة. هذه الأصوات تصدر عن جنرالات متقاعدين، ومؤسسات بحثية، وصحف عالمية. من هذه التقارير، بحث أجراه معهد «أميركان إنتربرايز»، ومعهد «دراسات الحرب»، وشبكة «سي إن إن» بعنوان «نتنياهو يقول إن النصر على حماس بات وشيكاً لكن البيانات تروي قصة مختلفة»، يقول إن «حماس أعادت ما يقرب من نصف الكتائب العسكرية في شمال ووسط قطاع غزة (16 كتيبة) بناء بعض قدراتها القتالية، على الرغم من مرور أكثر من 9 أشهر من الهجوم الإسرائيلي». ويظهر البحث أن الحركة نجحت في استخدام الموارد المتناقصة على الأرض بشكل فعّال. فقد أعادت عدة وحدات إلى مناطق رئيسية طهّرها الجيش الإسرائيلي بعد معارك ضارية وقصف مكثف. «وتمكنت 7 من هذه الكتائب الـ16، من إعادة بناء بعض قدراتها العسكرية، مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية. وكل هذه الكتائب موجودة في شمال القطاع المدمر». وظهرت أدلة على عودة هذا النشاط إلى الظهور في نقاط اشتعال رئيسية. ففي مخيم جباليا للاجئين، قالت قوات الاحتلال إنها عادت في أيار إلى مواجهة «مقاومة شرسة» من جانب ثلاث كتائب تابعة لـ «حماس»، على الرغم من تدمير المنطقة في حملة قصف دامت ثلاثة أشهر تقريباً في الخريف الماضي.

ووفقاً للتحليلات، نفّذ الاحتلال أربع عمليات توغل في حي الزيتون في مدينة غزة. وقابلت «سي إن إن» ضابطاً في جيش الاحتلال رفض الكشف عن هويته، وشبّه الحملة في غزة بـ «عداء الماراثون الذي لا يعرف أين يقع المضمار. يركض ولا يعرف ما إذا كان يسير في الاتجاه الصحيح». والأهم في هذا البحث، ما أكّده أبو عبيدة، أن الكتائب أدخلت مقاتلين جدداً إلى ساحة المعركة، وتشير التحليلات أيضاً إلى أن «عملية إعادة البناء تمت بطريقتين مختلفتين. فقد أعادت بعض وحدات كتائب القسام تنظيم صفوفها، فدمجت خلايا متدهورة بشدة لتكوين كتائب قتالية فعالة؛ في حين أعادت وحدات أخرى نشاطها، فجنّدت مقاتلين جدداً، وصنعت أسلحة جديدة من مواد متفجرة خلّفتها القوات الإسرائيلية وراءها».

أما صحيفة «التلغراف» البريطانية، فتقول في تقريرها «كيف تقاتل حماس؟»، إنه عندما دخل جيش الاحتلال بحربه الشاملة «واجه مقاومة محدودة، وبدلاً من أن تلتقي به كتائب من مقاتلي حماس على الحدود، عبرت المركبات الإسرائيلية الطرق الرئيسية، وشكّلت مساراتها الخاصة إلى قواعد عمليات متقدمة أنشئت بسرعة. وذكر جنود إسرائيليون في ذلك الوقت، أنهم اقتحموا بعض المواقع التابعة لحماس ليجدوها خالية. (...) لقد سمح نهج حماس لإسرائيل بالتوغل في عمق القطاع، ما أجبرها على محاربة حماس، حيث يناسب ذلك المجموعة بشكل أفضل: فناؤها الخلفي. وبمجرد توغلها في عمق غزة، أصبحت الدبابات الإسرائيلية، التي تُعد من بين الأكثر تقدماً في العالم، بمثابة غنائم حرب ثمينة. أما العنصر الأخير، والذي غالباً ما يكون الأكثر تدميراً في تكتيك الكمائن الذي تنتهجه حماس، فهو استدراج الجنود إلى مناطق أو مبان وضعت فيها عبوات ناسفة بدائية الصنع». وتلخّص «التلغراف» تقريرها بأن «غزة أثبتت أنها واحدة من أصعب المعارك الحضرية في التاريخ، حتى بالمقارنة مع الموصل أو ستالينغراد. لقد أخذت حماس بعض التكتيكات الدفاعية الحضرية الشائعة، ووضعتها على مستوى لم يره أحد من قبل».

يضاف إلى هذا التقرير، ما نشرته «فورين أفيرز» و«فورين بوليسي» وغيرهما من منابر عالمية. ولأن أعداء وخصوم المقاومة يرون فيها مصداقية أكثر من المنابر الفلسطينية والعربية، يبدو أن ما يقوله العدو سيكون مرجعاً لهزيمته بالتدليل والتوثيق. وفي النهاية يمكن التأكيد: الخطة نجحت بالاستدراج والاستنزاف، وربما نعود إلى الخطة الأولى، وهي التحرير بتوحيد زحف الجبهات.