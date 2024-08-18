رداً على اعتداء شبعا.. حزب الله يستهدف "كتيبة السهل" في "بيت هلل" بصليات من "الكاتيوشا"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الأحد، استهدافها "كتيبة السهل" التابعة للاحتلال في ثكنة "بيت هلل"، بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، رداً على ‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفّذه الاحتلال في بلدة شبعا. ‏

ورداً على اعتداءات جيش الاحتلال على بلدة الضهيرة، التي وقعت السبت، استهدفت المقاومة موقع "جل العلام" وانتشار الجنود في محيطه، بقذائف المدفعية ومحققةً إصاباتٍ مباشرة.‏

ودمّرت المقاومة التجهيزات التجسسية في ‏موقع "رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة.

كذلك، استهدف حزب الله أيضاً‏ موقع "المالكية" وثكنة "زرعيت"، بقذائف المدفعية، محققاً إصابةً مباشرةً في كليهما. كما استهدف موقعي "زبدين" و"رويسة القرن"، في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، مصيباً إياهما بصورة مباشرة. ‏

وفي وقت سابق، استهدفت ‏المقاومة موقع "المرج"، بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابته بصورة مباشرة أيضاً. ‏

وأكدت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.



واقع صعب في الشمال: اندلاع حرائق في أكثر من 10 مناطق

أما في دولة الاحتلال، فأكدت وسائل إعلام عبرية اندلاع حرائق في مستوطنة "بيت هلل"، من جراء سقوط صواريخ فيها، مضيفةً أنّ صاروخاً سقط أيضاً في مستوطنة "معيان باروخ" في الشمال المحتل.

ووصفت الواقع الذي يشهده الشمال بـ"الصعب"، مشيرةً إلى اندلاع حرائق في أكثر من 10 مناطق في الجليل الأعلى.

إلى جانب ذلك، تحدّث الإعلام العبري عن دوي صفارات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات الشمال.

وأوردت منصة إعلامية عبرية أنّ سلطات "كريات شمونة"، طلبت من المستوطنين الموجودين فيها البقاء قرب الملاجئ، حتى إشعار آخر.



السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال تزفّ شهيداً

في غضون ذلك، زفّت "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" الشهيد فادي قاسم كنعان (جهاد)، من بلدة شبعا الجنوبية، والذي ارتقى الأحد دفاعاً عن لبنان، وإسناداً للمقاومة في قطاع غزة.

وأكدت السرايا أنّها ماضية في الذّود عن كل الوطن، حتى تحقيق النصر والتحرير لكل الأرض المحتلة.

بالتوازي، تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، بحيث استهدف الاحتلال أطراف بلدة الناقورة، بالقصف المدفعي.

واستهدفت غارة من مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال أطراف بلدة باتوليه، بينما استهدفت أخرى بلدة الجبين.





المصدر: الميادين