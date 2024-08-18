الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط مدينة نابلس

وطن: شددت قوات الاحتلال ، اليوم الأحد، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي الطنيب ودير شرف، ومدخل قرية قوصين غرب المدينة، وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية التي أصبحت شبه مغلقة أمام الداخلين إلى نابلس والخارجين منها، ما أدى إلى حدوث أزمات خانقة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت كذلك الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية، بزعم البحث عن شاب قام بطعن مستعمر شرق قلقيلية