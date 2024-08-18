حزب الله ينفي تقرير "وول ستريت جورنال" عن اغتيال القائد شكر: رواية مختلقة ومليئة بالأكاذيب

وطن: نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله، اليوم الأحد، نفياً قاطعاً، الرواية المختلقة التي أوردتها "وول ستريت ‏جورنال" ‌‌‏بشأن استشهاد القائد الجهادي فؤاد شكر.

وفي بيان، أكّدت العلاقات الإعلامية أنّ الرواية التي نشرتها "وول ستريت ‏جورنال" هي رواية "مليئة بالأكاذيب"، و"لا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق". ‏

كما شدّدت العلاقات الإعلامية على أنّ "أياً من مراسلي الجريدة الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة ‏المذكورة ‌‏لم ‏يلتقوا أبداً أياً من مسؤولي حزب الله على الإطلاق".

وبالتالي، فإنّ "الرواية الكاذبة من ‏أساسها والمصدر ‌‌‏المنسوب له، ليسوا سوى من مخيلة كتابها، ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية ‏للعدو الصهيوني"، وفق البيان.

وأضاف أنّ ذلك "ما ‌‏دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ‏الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‌من ‏دون أي مراجعة أو تدقيق، وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع ‏الصهيوني".

وكانت وسائل إعلام عبرية وعربية وغربية قد نقلت عن صحيفة "وول ستريت جورنال" مزاعم وادّعاءات بأنّ عملية اغتيال الاحتلال للقائد شكر قد "تضمنت اختراق الشبكة الداخلية لحزب الله، بالإضافة إلى مكالمة هاتفية أوصلته إلى الطابق السابع من المبنى الذي يعيشُ ويعمل فيه أيضاً"، قبل أن يجري استهدافه.

وارتقى "محسن" شهيداً "على طريق القدس"، مساء الـ30 من من تموز/يوليو الحالي، بعد أن اغتاله جيش الاحتلال عبر قصف استهدف مبنىً سكنياً في حارة حريك، في الضاحية الجنوبية. وقد أسفر العدوان "الإسرائيلي" عن ارتقاء 7 شهداء، بينهم المستشار الإيراني، ميلاد بيدي.





المصدر: الميادين