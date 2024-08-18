في لقائها بنائب السفير الصيني .. ماجدة المصري تؤكد على ضرورة عقد اجتماع الإطار القيادي الموحد

وطن: التقى اليوم وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة ماجدة المصري نائب الأمين العام للجبهة في مكتب الجبهة في رام الله ، بنائب السفير الصيني لدى دولة فلسطين السيد ” لي شين ” والوفد المرافق له بهدف متابعة تنفيذ اتفاق بكين ، وضم وفد الجبهة كلا من عضو المكتب السياسي للجبهة حلمي الأعرج ومسؤول الإعلام المركزي للجبهة في إقليم الضفة رباح جبر .

وفي بداية اللقاء أشادت ماجدة المصري بجمهورية الصين الشعبية وبموقفها المبدأي والثابت الداعم لقضيتنا ونضالنا المشروع ضد الإحتلال من أجل تجسيد حقوقنا الوطنية ، وعلى الموقف المبدأي لجمهورية الصين الحريص المتمثل باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام ، وعلى استضافتها للحوار الفلسطيني الشامل.

وأكدت المصري أن ما تحقق في بكين متقدم عن الحوارات السابقة ويفتح الطريق نحو استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام ، كشرط لمواجهة المشروع الصهيوني التصفوي وخاصة في هذه المرحلة التي تشن فيها دولة الإحتلال حرب إبادة على شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة ، كما أكدت المصري أن إعلان بكين لاقى ترحيبا واسعا في أوساط الشعب الفلسطيني ومؤسساته واتحاداته الشعبية وحراكاته ، وتطالب بعدم المماطلة والتنفيذ الفوري للإتفاق .

وأكدت المصري ، أن الجبهة الديمقراطية تواصل اتصالاتها مع جميع الفصائل والأحزاب الفلسطينية من أجل البدء بتطبيق مخرجات وإعلان بكين ، والضغط بكل الوسائل الجماهيرية والنقابية والمؤسساتية والإعلامية من أجل تطبيق الإتفاق والدعوة الفورية والعاجلة لانعقاد الإطار القيادي الموحد برئاسة الرئيس أبو مازن وتفعيله وانتظام اجتماعاته ، باعتباره المدخل لتطبيق مخرجات إعلان بكين بما في ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي نص عليها الإعلان ، والتي من شأن تشكيلها أن يقطع الطريق على كل السيناريوهات التي ترسم من الدوائر المعادية لشعبنا حول ما يسمى باليوم التالي ، وأن تعيد توحيد كل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت إدارة موحدة بمرجعية منظمة التحرير.

كما أكدت نائب الأمين العام للجبهة ، على العلاقة التلريخية المتميزة التي تربط الجبهة الديمقراطية بجمهورية الصين الشعبية وبالحزب الشيوعي الصيني وأهمية مواصلة وتطوير هذه العلاقات خدمة للأهداف المشتركة.

ومن جهته ، أكد نائب السفير الصيني السيد ” لي شين ” على موقف الصين الثابت من القضية الفلسطينية ، وحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي من خلال عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ، وموقف الصين الداعي لإنهاء الحرب على غزة ، وعلى حرص الصين على إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية كضرورة وطنية تتطلبها مرحلة التحرر الوطني.

وأضاف نائب السفير الصيني أن سفارة الصين لدى دولة فلسطين، ستتواصل مع كل الأطراف الموقعة على إعلان بكين من أجل مواكبة عملية تنفيذه ، وأن لقاءه مع الجبهة الديمقراطية يأتي في هذا السياق لما يكتسبه موقف الجبهة من أهمية ، ومن وعي بأهمية استعادة الوحدة الوطنية.

وفي نهاية اللقاء ، اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات والجهد المتواصل من أجل تطبيق ما اتفق عليه في بكين.