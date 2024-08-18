حزب الله يستهدف موقع المرج العسكري التابع للاحتلال محققاً إصابة مباشرة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، الأحد، استهدافها موقع "المرج" العسكري التابع للاحتلال، مواصلةً بذلك دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناد مقاومته، منذ الـ 8 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضحت المقاومة، في بيانٍ، أنّ مجاهديها نفذوا هذه العملية باستخدام الأسلحة ‏الصاروخية، مؤكدةً تحقيق إصابة مباشرة في الموقع التابع للاحتلال، عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأكدت مصادر في جنوبي لبنان، أنّ صاروخاً من العيار الثقيل أصاب هدفاً في محيط ثكنة "زرعيت" التابعة للاحتلال، لافتاً إلى اندلاع حريق بالقرب من موقع "مسكاف عام" العسكري التابع للاحتلال في إصبع الجليل المحتل، والذي قد يكون ناجماً عن القصف الصاروخي.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام عبرية سقوط 3 صواريخ أُطلقت من لبنان في مستوطنة "مرغليوت" في إصبع الجليل في الشمال، بعد أن دوّت صفارات الإنذار في عدّة مستوطنات.

وعلى صعيد تهديد المسيّرات، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن الاشتباه في أنّ "مسيّرة تابعة لحزب الله حلّقت فوق مكان إقامة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وصوّرته"، في قيسارية، شمالي فلسطين المحتلة.



اعتداءات "إسرائيلية" متواصلة

وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن إصابة شخصين من جراء غارة شنّها جيش الاحتلال على منزل في بلدة شبعا في الجنوب، حيث يواصل الاحتلال اعتداءاته على القرى.

وأشارت إلى تعرّض بلدة الضهيرة الجنوبية لغارة شنّها الاحتلال.



وفي ظل استمرار عمليات المقاومة، ولا سيما عمليات السبت، حين استهدفت المقاومة عدّة مستوطنات ما أدى إلى اشتعال الحرائق، أكد موقع قناة "مكان" العبري أنّ أضراراً لحقت بخطوط التوتر العالي التي تزود بعض المستوطنات بالكهرباء.

وامتدت حرائق واسعة في الشمال، من جراء صلية صواريخ ثقيلة أطلقها حزب الله نحو صفد و"مشمر هيردن" و"إييليت هشاحر"، التي لم يتم إجلاؤها سابقاً من المستوطنين، وفق الإعلام العبري.

وقالت صحيفة "دفار" العبرية إنّه منذ 10 أشهر، يتدرب حزب الله بالذخيرة الحيّة على إطلاق وسائل مختلفة في الساحة الشمالية، مع تحسين قدراته.

ويُذكر، أن المقاومة الإسلامية نفذت عدّة عمليات، السبت، ضد أهداف تابعة للاحتلال، كان أبرزها، إدخال مستوطنة "إييليت هشاحر" شمال شرق صفد في الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة، في جدول النيران، واستهدافها بصليات من ‌‏صواريخ "الكاتيوشا".

واستهدف حزب الله أيضاً تموضعاً لجنود الاحتلال في موقع "المرج"، عبر محلّقتين انقضاضيتين، محققاً إصابةً مباشرة، وأوقع عدداً من القتلى الجرحى.





المصدر: الميادين