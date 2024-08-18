شهيدان ومصابون في قصف استهدف شمال غرب رفح

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال على منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة استطلاع للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة الشاكوش، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,099 مواطنا وإصابة 92,609 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.