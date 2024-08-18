متفرقات الطرق.. فرص لا عقبات

كتب ريم أحمد نصار: لا غَرْوَ أن الحياة رحلة مليئة بالمفاجآت والتحديات، وفي كل منعطف نجد أنفسنا أمام خيارات جديدة تفرض علينا اتخاذ قرارات مصيرية. هذه القرارات، شبيهة بمفترقات الطرق، تحدد مسار حياتنا وتؤثر بشكل مباشر على مستقبلنا، هذه المفترقات الحاسمة في حياتنا قد تقودنا إلى تيهٍ كامل أو نجاحٍ مطلق او فشلٍ قاتل، وهذا ما يجعلها لحظات قد تغير مسار حياةٍ بكاملها.

وحتى نكون مباشرين في طرح الفكرة، تخيل نفسك تقف أمام بابين مغلقين، لا تعرف ما الذي يختبئ وراء كل باب، الباب الأول يبدو واعدًا، يحمل معه وعودًا بالثروة والشهرة، لكنك تشعر ببعض القلق حيال المخاطر التي قد تواجهك. أما الباب الثاني، فيبدو أكثر أمانًا واستقرارًا، ولكنه قد لا يوفر لك الإثارة والتحدي اللذين تبحث عنهما.

هنا يطرح سؤالٌ مصيري لماذا تبدو القرارات المصيرية صعبة؟

عندما نقف أمام قرار مصيري، نشعر بالقلق والتردد، وهذا أمر طبيعي. فالقرارات الكبيرة تحمل معها الكثير من المسؤولية، وقد تؤثر على حياتنا وحياة من نحب. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون المعلومات المتاحة لدينا غير كافية، مما يجعلنا نشعر بالارتباك وعدم اليقين، وهذا ما دفعني للحديث في هذا الشأن من خلال رسالتي هذه.



هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الطريقة التي نتخذ بها قراراتنا، سأبدأ بنقطة الخوف من الفشل: غالبًا ما نتردد في اتخاذ قرارات جديدة لأننا نخاف من الفشل، قد نتخيل أسوأ السيناريوهات الممكنة، مما يمنعنا من المخاطرة. النقطة الثانية تأثير الآخرين؛ قد نجد أنفسنا متأثرين بآراء وأفكار من حولنا، حتى لو كانت تتعارض مع ما نشعر به في داخلنا. كما تلعب الظروف المحيطة دوراً مفصلياً في آلية اتخاذ القرار والقدرة على الحسم، فالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعيش فيها على سبيل المثال، قد تؤثر بشكل كبير على الخيارات المتاحة لنا. كما وتشكل القيم والمبادئ دوراً هاماً في توجيه قراراتنا، من خلال ضبط بوصلة الاتجاهات ورسم خريطة الطريق المستقبلية على نورٍ وبصيرة.

ولتحسين عملية اتخاذ القرارات، من الضروري جمع معلومات شاملة حول جميع الخيارات المتاحة، وتحديد الأهداف بوضوح، وتقييم المخاطر والفوائد المرتبطة بكل خيار، والاستماع إلى الحدس الداخلي، وطلب النصيحة من المحيطين. ولا يجب أن نغفل عن أهمية أن يتناسب القرار مع طبيعتنا وشخصيتنا، فذلك يؤثر بشكل كبير على مدى رضانا عن النتيجة النهائية.

وكمثال توضيحي بياني.. لنفترض أنك ترغب في تغيير وظيفتك. قبل اتخاذ القرار، قم بجمع معلومات عن الشركات المختلفة، ورواتبها، ومستويات التحدي التي تقدمها. حدد هدفك، هل تبحث عن وظيفة ذات راتب أعلى أم وظيفة ذات تحديات أكبر؟ قيم المخاطر، مثل احتمال عدم الحصول على وظيفة جديدة أو عدم التكيف مع بيئة عمل جديدة. استمع إلى حدسك، هل تشعر بأن هذه الخطوة هي الصحيحة؟ اسأل أصدقاءك وعائلتك عن رأيهم. وأخيرًا، تأكد من أن الوظيفة الجديدة تتناسب مع اهتماماتك ومهاراتك

على الرغم من أن اتخاذ القرارات قد يكون صعبًا، إلا أنه يمثل فرصة للنمو والتطور. كل قرار نتخذه يشكل شخصيتنا ويوجهنا نحو مستقبل أفضل. لذلك، يجب أن ننظر إلى مفترقات الطرق على أنها فرص، وليس عقبات.

في النهاية، الحياة مليئة بالمفاجآت، ولا يمكننا التنبؤ بكل ما سيحدث في المستقبل. ولكن يمكننا التأكد من أن القرارات التي نتخذها اليوم ستشكل واقعنا غدًا. لذلك، يجب أن نتحمل مسؤولية قراراتنا، وأن نثق في قدرتنا على اتخاذ الخيارات الصحيحة، وأن نتدرب عليها.