"الديمقراطية": بلينكن في المنطقة لتغطية تعنت نتنياهو والضغط على المقاومة للقبول بشروط إسرائيل للهدنة

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يحل زائراً ثقيلاً على المنطقة، ليمارس دوره في تمرير الصفقة الملغومة لوقف إطلاق النار، وتوفير الغطاء السياسي لرئيس حكومة الفاشية الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والطلب إلى الوسطاء العرب، ليمارسوا بدورهم ضغوطهم على المقاومة، ممثلة بحركة حماس، للرضوخ لشروط نتنياهو، والتي من شأنها أن تؤسس لإدامة الاحتلال وتوسيع الحرب الدموية بشكل يومي، ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

ولفتت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن بلينكن وقبل أيام من حضوره إلى المنطقة، وقع بصفته وزيراً لخارجية البيت الأبيض، على تمرير صفقة سلاح جديدة، لدولة الاحتلال بقيمة 20 مليار دولار، من ضمنها 50 طائرة «F15» و33 ألف قذيفة دبابات بقيمة 774 مليون دولار، و50 ألف قذيفة هاون، وشاحنات عسكرية، فضلاً عن رادارات ووسائل اتصال «آمنة».

وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن هذه الصفقة، إضافة إلى التحشيد البحري والجوي في شرق المتوسط، لأميركا وحلفائها الأطلسيين، يأتي في وقت وصل فيه عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة وحده، منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 40 ألف شهيد، دون احتساب آلاف الشهداء الذين ما زالت جثامينهم تحت الأنقاض، إلى جانب أكثر من 90 ألف جريح، جلهم من النساء والأطفال والمسنين.

وقالت الجبهة الديمقراطية: لقد اعتدنا، منذ زيارة بلينكن الأولى بعد «طوفان الأقصى»، أن ينهي رحلته في المنطقة بحملة دموية إسرائيلية واسعة، تلتهم نيرانها حياة مئات الشهداء، دون اعتبار لرأي عام عالمي أو محلي، في ظل صمت عربي مشين، تصاعد لدى بعض العواصم العربية إلى حد توريد الأسلحة والذخائر والخضار والفواكه والمواد التموينية الأخرى إلى إسرائيل، ما يجسد حقيقة التحالف بين إسرائيل وبعض العرب، ضد شعبنا وقضيته وحقوقه، لا تنجح في تغطيته البيانات الكاذبة بين فترة وأخرى.

وختمت الجبهة الديمقراطية: إن خطط الإدارة الأميركية التي حولت قضية شعبنا إلى ورقة انتخابية، لتجديد ولاية الحزب الديمقراطي، لن تنجح في تغليب كفة العدوان والإبادة الجماعية، على كفة الصمود والثبات والتماسك، وكفة المقاومة، إلى حين اعتراف الاحتلال بفشل حربه، ورحيله عن أرضنا، ومغادرته سماءنا