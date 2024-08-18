جامعتا "العربية الأمريكية" و"القدس" تبحثان آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك

وطن: قام وفد من الجامعة العربية الأمريكية بزيارة لجامعة القدس، ضمن إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الوطنية، وترأس الوفد رئيس مجلس الإدارة الدكتور يوسف عصفور، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، وعضو مجلس الإدارة المهندس أنور بدوي، ونائب رئيس الجامعة لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا، وكان في استقبالهم رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة والإداريين في الجامعة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الامريكية الدكتور يوسف عصفور بالدور الذي تقوم به جامعة القدس، مؤكدا على مكانتها حيث تُعتبر قوة رائدة في المجالات الأكاديمية والبحثية، وأضاف: "نسعى في الجامعة العربية الأمريكية إلى تعزيز التعاون مع جامعة القدس من خلال البرامج المشتركة والتشارك مع الخبراء والباحثين لإنتاج أبحاث علمية مشتركة، كما نهدف إلى تحقيق الاستفادة الممكنة من المختبرات والأجهزة المتطورة لدى كلتا الجامعتين".

بدوره، أكد القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الامريكية الدكتور براء عصفور على التزام الجامعة بتعزيز شراكاتها الأكاديمية، مشددًا على أهمية التعاون في البرامج المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين في كلا المؤسستين، وقال: "نحن عازمون على بناء شراكة استراتيجية مع جامعة القدس، تهدف إلى تطوير أبحاث علمية مشتركة واستغلال الموارد والتقنيات المتقدمة المتاحة لدينا. إن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الابتكار والتميز الأكاديمي، بما يسهم في تعزيز مكانة كلتا الجامعتين على الصعيدين الإقليمي والدولي."

من ناحيته، أعرب رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك عن أهمية هذا اللقاء وسعيه الجاد لتوثيق أواصر الشراكة مع الجامعة العربية الأمريكية والجامعات الفلسطينية بشكل عام؛ وأضاف: "تسارع التطور التكنولوجي والعلمي يتطلب منا التفكير الاستراتيجي المستمر في مجال التعليم العالي، كما أن هذه الشراكة ستعود بالفائدة على الطلبة والمجتمع."

وشدد أبو كشك على فخره واعتزازه بالوصول إلى هذه المرحلة من الانسجام والتناغم في الرؤى مع الجامعة العربية الأمريكية، مؤكداً أهمية العمل المشترك والاستفادة من خبرات الباحثين والأكاديميين في كلا الجامعتين.

وتلا الاجتماع جولة تعريفية في كليات ومرافق جامعة القدس، إذ تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الجامعة العربية الأمريكية لتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية وتطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية.