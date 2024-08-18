تمكين للتأمين والزيتونة للتمويل الإسلامي توقعان اتفاقية تسديد وثائق التأمين

وطن: وقعت شركة تمكين للتأمين وشركة الزيتونة للتمويل الإسلامي اتفاقية تسديد وثائق التأمين والتي بموجبها توفر شركة الزيتونة للتمويل الإسلامي خدمات تقسيط قيمة وثائق التأمين للمؤمن لهم الصادرة عن شركة تمكين للتأمين دون أية عمولات إضافية وسداد قيمتها نقداً إلى الشركة، حيث تم توقيع الاتفاقية من قبل السيد/ محمد الريماوي مدير عام شركة تمكين للتأمين والسيد/ جمال عودة مدير عام شركة الزيتونة للتمويل الإسلامي، بحضور كل من السيد/ أكرم بركات مساعد المدير العام لشؤون التعويضات، والسيد/ سيمون شحادة مساعد المدير العام للشؤون الفنية والسيد/ خلدون مفارجه مساعد المدير العام للتطوير والسيد/ محمود شخشير مدير دائرة الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة ممثلين عن شركة تمكين للتأمين، والسيد/ فادي شريف مدير دائرة الشؤون المساندة وتكنولوجيا المعلومات والسيد/ إياد النابلسي مدير التدقيق الداخلي والسيد/ محمد المصري مدير الشؤون المالية، والسيدة/ هبة عوري مسؤولة الاعلام الرقمي عن شركة الزيتونة.

من جهته أكد السيد محمد الريماوي على عمق العلاقة الاستراتيجية بين المؤسستين باعتبارهما شركاء في الرؤية الإسلامية للخدمات التمويلية والـتأمينية المقدمة للجمهور، ويجمعهما الدور التكاملي، ويعتبران من الاذرع الاستثمارية الهامة لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى وهيئة التقاعد الفلسطينية. مضيفاً: "نسعى دائماً لتطوير آليات العمل وابتكار ما يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات الجمهور لتسهيل الحصول على الخدمات والحلول التأمينية، وتسهيل آليات تسديد وثائق التأمين وتقسيطها، وازدادت الوتيرة مؤخراً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا".

بدوره أكد السيد جمال عودة مدير عام شركة الزيتونة للتمويل على مباركته لهذه الخطوة التي تؤكد عمق وطبيعة العلاقة التي تربط شركتي الزيتونة للتمويل وتمكين للتأمين، كما أشار لكون هذه الخطوة تأتي ضمن برنامجاً تنتهجه شركة الزيتونة للتمويل الإسلامي لتعزيز الفكر الإسلامي في المعاملات التجارية بدءاً بالصيرفة والتأمين الإسلامي، وذلك انسجاماً مع رسالة الشركة القائمة على تقديم برامج تمويل متطورة ومتوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيقاً لأهداف الشركة الرامية لتعزيز الهوية والثقافة الإسلامية كبديلٍ عصري وحيوي، ومن جانبٍ آخر فشركة الزيتونة تسعى دوماً للمبادرة ببرامج ترى أنها تخدم المواطن الفلسطيني وتساعده على تحقيق احتياجاته وغاياته بأفضلِ صورةٍ ممكنة.

من جهته أشار السيد / خلدون مفارجه مساعد المدير العام للتطوير الى أن هذه الخدمة تعتبر الثالثة من نوعها التي تطرحها الشركة لتسهيل وتسريع آلية تسديد وثيقة التأمين سواء بالوسائل التقليدية او الرقمية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للتأكيد على انسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.