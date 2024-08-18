الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة في الأردن توقعان مذكرة تفاهم في تطوير التعاون الأكاديمي

وطن: وقَّعت الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين مثلها القائم بأعمال رئيسها الدكتور براء عصفور، وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة في الأردن مثلتها رئيسها الأستاذة الدكتورة سميحة راجح مذكرة تفاهم بهدف تطوير التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.

وتشمل الاتفاقية مجالات التعاون من حيث التبادلات الطلابية والأكاديمية والبحوث العلمية، وتبادل الخبرات بين الجامعتين، بالإضافة إلى تنظيم الورش التدريبية والمؤتمرات العلمية.

من جهته، ثمن القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور بالدور الذي تقوم به جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وأكد على أهمية الاتفاقية بين الجامعتين، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز مكانتهما الدولية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية الأمريكية تسعى دائما إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والعملي مع العديد من الجامعات العربية والدولية.