المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، من باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وحوَّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشدَّدت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودًا على دخول المصلين.