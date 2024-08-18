شركة كهرباء القدس تُعلن قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة القدس المحتلة

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس، يوم الإثنين 19/8/2024 من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا:

أجزاء من منطقة الطور وتشمل شارع الحردوب ومحيط معبر الزيتون.

أجزاء من منطقة العيزرية وتشمل شارع الجبل ومحيطه.



تعتذر الشركة عن هذا الإجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.