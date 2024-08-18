عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن: استشهد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة تركز على منطقة الوسط، في اليوم الـ317 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية بشارع المزرعة في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين هم أم وأبناؤها الستة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات.

وفي مدينة غزة، أطلقا آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الثقيلة، صوب منازل المواطنين في حيي الصبرة، والزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على الحيين، وغارات من طائرات الاحتلال الحربية.

ونقل مسعفون من الهلال الأحمر، شهيدة وعدة إصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة جودة في حي الصبرة بمدينة غزة، إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشار شهود عيان إلى أن طائرة مسيرة "كوادر كبتر" ألقت قنبلة متفجرة في محيط مسجد الإيمان بحي الصبرة في مدينة غزة.

وقالت مصادر صحفية إن فرق الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 4 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية استهدف شقتين سكنيتين لعائلتي طبيل وأبو قرع بعمارة الزيان في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال القطاع.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة مصبح في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 6 آخرين.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق عدة عرب مدينة رفح، وسط إطلاق نار كثيف في المكان.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,074 مواطنا وإصابة 92,537 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.