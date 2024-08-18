المستوطنون يعتدون على منازل المواطنين ويقتلعون أشجار زيتون في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مواطنًا من مدينة الخليل، فيما اعتدى المستوطنون عل منازل المواطنين واقتلعوا أشجار زيتون.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد رائد مسك، من مدينة الخليل على معبر الكرامة، أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في حارتي جابر والحصين بالبلدة القديمة من الخليل، فيما اقتلع مستوطنو "سوسيا" الليلة الماضية أكثر من 20 شتلة زيتون في منطقة أم نير بمسافر يطا، تعود للمواطن خضر عطية مسعف.