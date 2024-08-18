الاحتلال يجبر مواطنين في عرب المليحات على هدم غرفة للطاقة الشمسية

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين في تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، على هدم غرفة للخلايا الشمسية ذاتيا.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن سلطات الاحتلال أجبرت المواطنين في تجمع عرب المليحات على هدم غرفة للخلايا الشمسية تزود المنطقة بالطاقة الكهربائية، بشكل ذاتي تجنبا لدفع غرامات باهظة.

وأضاف، أن التجمع بات يعيش بدون طاقة كهربائية، الأمر الذي يفاقم من حجم المعاناة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وحاجة المواطنين الماسة للكهرباء، وحرمان المواطن من خدماته الأساسية.