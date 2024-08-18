الاحتلال يقر بالفشل: الجيش لم تكن لديه خطة لصد هجوم 7 أكتوبر

وطن: زعمت القناة الـ12 العبرية، أن تحقيقا أجرته خلص إلى أن ضابطا في استخبارات القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال حذر القيادات قبل ساعات من هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي نفذته المقاومة الفلسطينية باسم معركة طوفان الأقصى.

وأضافت القناة أن الضابط حذر من "تحركات خطيرة" في قطاع غزة، واكتشف أن نظام التعقب الإلكتروني معطل قبل الهجوم بساعات.

كما نقلت القناة عن مصدر عسكري أن فشل الجيش يوم 7 أكتوبر بدأ عندما لم تكن لديه خطة ملائمة للرد على الخطط العسكرية لكتائب القسام .

وسبق أن أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات بإخفاقه خلال الهجوم، مؤكدا أنه سيعرض نتائج جميع التحقيقات بشأن الأخطاء التي ارتكبت خلال الشهور المقبلة.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حديث لمجلة "تايم" اعتذاره لوقوع هجوم السابع من أكتوبر.

وقال إن خطأه الأساسي هو إذعانه لتردد مجلس الوزراء الأمني في شنّ حرب شاملة، مشيرا إلى أن الهجوم أظهر أن أولئك الذين قالوا إن حماس رُدعت كانوا مخطئين.

وكان نتنياهو قد تبادل الاتهامات مع قادة الجيش والمؤسسة الأمنية بشأن فحوى تقييمات المخاطر الأمنية قبل الهجوم.