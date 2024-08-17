"طوفان الأقصى" في اليوم الـ317.. حرب الابادة مستمرة والاحتلال يكثف قصفه على مناطق متفرقة بالقطاع

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ317، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تقرير مفصل حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، بأن الاحتلال ارتكب 3,493 مجزرة منذ بداية العدوان، راح ضحيتها 50 ألفًا وخمسة شهداء ومفقودين.

فيما جددت طائرات الاحتلال المروحية إطلاق نيرانها تجاه المناطق الشمالية الغربية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرة مُسيّرة إسرائيلية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي إلى اكثر من 40 ألفًا و74 شهيدًا، بالإضافة لـ 92 ألفًا و537 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ317: