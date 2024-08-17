تظاهرة حاشدة بالسيارات للجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية تضامناً ونصرة لقطاع غزة

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة بالسيارات تنديدا باستمرار جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

وشارك في التظاهرة أكثر من 350 سيارة أغلقت جميع مداخل مدينة بريمن ، رافعين الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ونددوا بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان،إن هذه التظاهرة الضخمة جاءت للتضامن مع اهلنا في غزة واننا معهم وليسوا وحدهم في هذه الابادة مطالبا بالضغط الفوري لوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، وضرورة الوصول الى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة .