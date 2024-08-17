مركز شاهد يعلن ادماج لغة الاشارة في كافة تدريباته

وطن: أعلن مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية عن ادماج لغة الاشارة في دوراته التدريبية لتعزيز مشاركة الشباب الصم وتقليص التحديات أمام خلق مشاركة فاعلة ومتسوية.

وقال المؤسس المشارك في مركز شاهد كايد ميعاري أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النهج التشاركي والشامل في وسط الشباب وتوفير البيئة المناسبة والمشجعة لمشاركة كافة الشرائح الشبابية.

واكد ميعاري أن هذه الخطوة سيتبعها خطوات أخرى بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتشمل فئات جديدة من اصحاب الهمم وصولا لمشاركة اوسع واشمل في المجتمع الفلسطيني