"مسألة وقت فقط".. هذا ما قاله ضابط احتياط في جيش الاحتلال عن منشأة "عماد 4" الذي بثّه حزب الله

وطن: علّق المقدم في احتياط جيش الاحتلال، ألون أبيتار، على الفيديو الذي بثّه حزب الله، بعنوان "جبالنا خزائننا"، والذي تظهر فيه منشأة "عماد 4"، مبدياً خشيته مما يمثّله من "وسيلة ضغط على المجتمع الإسرائيلي".

وفي حديث إلى القناة الـ"13" العبرية، أكد أبيتار أنّ "حزب الله يضع يده على صمام الأمان، وينتظر الفرصة الملائمة، من حيث التوقيت والظروف، ليطلق الصواريخ".

وشدد أبيتار على أنّ قيام حزب الله بإطلاق الصواريخ على "إسرائيل" هو "مسألة وقت فقط، إذ أكد الحزب سابقاً أنّه "سيطلق النار"، مضيفاً أنّ "الحزب سيبتزّ إسرائيل حتى النهاية، عندما يضغط على الزناد".

وكان الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان نشر، الجمعة، فيديو "جبالنا خزائننا"، الذي يعرض جزءاً من القدرات الصاروخية لحزب الله، في منشأة "عماد 4".



بدورها، كشفت مصادر لبنانية، عبر معلومات خاصة، أنّ الشهيد القائد عماد مغنية أشرف على المنشأة، مع فريق خاص مرتبط مباشرةً بالأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله.

وبحسب المعلومات بشأن ما تتضمّنه "عماد 4"، فإنّها مجهَّزة بعشرات الآليات المعدة للرمي بصواريخ ثقيلة، وأنواع أخرى مهمة.

وتتضمّن المنشأة أيضاً مهاجع تخزين الصواريخ لتذخير الراجمات بعد الرمية الأولى، ومنظومةً تقنيةً وفنيةً متكاملة، مع منظومة اتصالات في داخلها وإلى خارجها، تتمتّع بتشفير خاص مع القيادة، على نحو يجعل تلقّي أمر الرمي ممكناً خلال دقائق معدودة، وفق المعلومات.

وتضمّ المنشأة أيضاً فريقاً لوجيستياً متكاملاً، تُضاف إليه فرق إنشاءات وحماية واحتياط ورمي، تتلقّى أوامر الرماية عبر الإحداثيات المجهّزة مسبقاً.

كذلك، فإنّ المنشأة مجهَّزة بمستشفى ميداني وبحاجات حياتية متنوعة، تلبّي أفرادها لمدة لا تقلّ عن 8 أشهر، وتمتدّ حتى عام كامل.

وبشأن القدرات الأخرى لدى حزب الله، بالإضافة إلى منشأة "عماد 4"، فإنّ "لدى المقاومة منشآت أخرى أكثر اتساعاً وأهمية، وتتسع لصواريخ أكبر وأثقل وأكثر أهميةً، ولصواريخ دقيقة"، بحسب المعلومات.



وكان حزب الله نشر يوم امس الجمعة، مشاهد لشبكة أنفاق ومعدات عسكرية، للمرة الأولى، وذلك تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، في ظلّ تصاعُد التوتر في أعقاب اغتيال الاحتلال لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر في بيروت للمزيد اضغط هنا.

المصدر: الميادين