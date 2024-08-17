شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف منزلا بدير البلح

وطن: استشهد أربعة مواطنين، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال على مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة الحكر جنوب مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على برج سكني في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,074 مواطنا وإصابة 92,537 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.