حرائق واسعة في شمال فلسطين المحتلة بفعل صواريخ حزب الله.. وعشرات الآلاف في الملاجئ

وطن: أكدت وسائل إعلام عبرية، اندلاع حرائق واسعة في الشمال من جراء صلية الصواريخ الثقيلة التي أطلقها حزب الله نحو منطقة صفد ومستوطنات "مشمر هيردن" و"إييليت هشاحر"، موضحةً أنّ هذه المناطق لم يتم إخلاؤها سابقاً من المستوطنين.

وبينما تحدث الإعلام العبري عن دخول عشرات الآلاف إلى الملاجئ بفعل صواريخ حزب الله، فإنّه أشار أيضاً إلى أنّ "المجلس الإقليمي للجليل الأعلى" طلب من "الإسرائيليين"، في المستوطنات غير المُخلاة، وأولئك الذين بقوا في تلك التي تم إخلاؤها، تقليص الحركة والبقاء قرب الأماكن المحصّنة والامتناع عن إقامة التجمعات، وذلك بناءً على تقدير وضع أصدره جيش الاحتلال.

في غضون ذلك، دوّت صفارات الإنذار في "برعام"، في الجليل الغربي المحتل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

الإعلام العبري لفت أيضاً إلى أنّ المستوطنين في الشمال "يتساءلون عن إلى متى ستستمر الحال على هذا النحو، إذ إنّ الحياة الطبيعية مشلولة في الوقت الحالي".

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت، السبت، مستوطنة "إييليت هشاحر" للمرة الأولى بصليات من ‌‏صواريخ "الكاتيوشا"، رداً على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية، وخصوصاً في بلدة الكفور.

واستهدف حزب الله أيضاً تموضعاً لجنود الاحتلال في موقع "المرج"، بمحلقتين انقضاضيتين، محققاً إصابةً مباشرة، بحيث أوقع عدداً من القتلى الجرحى.

وسبق أن أقرّ جيش الاحتلال بإصابة جنديين اثنين في صفوفه، أحدهما يعاني جروحاً خطرة، في الشمال.

كذلك، استهدفت المقاومة موقع "رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا المحتلة، وموقع "حدب يارون"، بقذائف ‏المدفعية، محققةً إصابةً مباشرةً في كليهما. ‏

ودمّرت التجهيزات التجسسية في موقع "جل العلام"، بعدما استهدفتها بمحلقات ‏هجومية انقضاضية.





المصدر: الميادين