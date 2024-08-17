تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

وطن: شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة النرويجية أوسلو، وعاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون، ومدينة شتوتغارت الألمانية، وعاصمة السويد ستوكهولم ومدن مالمو وبوروس وأوبسالا، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وآرهوس الدنماركية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعوا إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.