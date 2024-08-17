الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يشارك في ملتقى المرأة المغاربية المبدعة

وطن: بدعوة من رابطة الاخوة المغاربية شارك الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ممثلا بأمينة السر - هيثم عرار في ملتقى المرأة المغاربية المبدعة في ولاية قابس التونسية وبمشاركة وفود من المغرب والجزائر وليبيا وتونس في الفترة ما بين 9-11/ 8 / 2024 .

والقت عرار كلمة في افتتاح الملتقى تطرقت فيه إلى الواقع الفلسطيني الحالي في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي على شعبنا وقضيتنا منذ ما يزيد على عشرة شهور متواصلة وما واكبها من حرب إبادة وتكريس لنظام الفصل العنصري والتعذيب الممنهج والوحشي الذي يتعرض له أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال . واستعرضت ايضا الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية للتصدي لهذا العدوان وتعزيز صمود ابناء شعبنا سواء بتكثيف جهود الإغاثة او تعظيم المناصرة العربية والدولية لقضيتنا والضغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان لتمكين شعبنا من التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة وما دمره الاحتلال في الضفة الغربية وخصوصا في شمالها.

وطالبت عرار المجتمعين والمجتمعات بضرورة تكثيف الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية بما يساهم في انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق العودة واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران والتأكيد على التواصل الجغرافي بين أراضيها في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القلب القدس عاصمة دولة فلسطين. كما أكدت على ضرورة استمرار التواصل وتنظيم الفعاليات المشتركة من خلال توقيع اتفاقيات شراكة قائمة على المبادئ المشتركة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص النساء الفلسطينيات

وفي الختام شكرت عرار تونس الشقيقة دولة وشعبا لدعمها المتواصل للقضية الفلسطينية وخصت بالذكر الرئاسة التونسية والممثل المعتمد لولاية قابس لاستضافة المؤتمر وإنجاحه والسيد رئيس الرابطة المغاربية الجهة الداعية للمؤتمر ورئيسة الملتقى السيدة ليلى العياري وسعادة سفير تونس في فلسطين لتسهيل وصول الوفد الفلسطيني إلى تونس والسفير الفلسطيني في تونس الذي سهل مهمة الوفد خلال إقامته في تونس كما وشكرت الوفود المشاركة من المغرب وليبيا والجزائر لدعمهم الدائم والمستمر لشعبنا وقضيتنا